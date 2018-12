IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid erhält NATERA-FX-Auftrag von Apothekenkette und neue Naturprodukt-Nummern von Health Canada

Berufung von Dr. Laura Stix in das Team von NATERA FX

VANCOUVER, British Columbia, 10. Dezember 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE oder das Unternehmen) (TSX-V: NSP) (OTCQB: NSPDF) (Frankfurt: 50N) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Auftrag von Pure Integrative Pharmacy über NATERAFX erhalten hat.

NATERA FX wird somit bald an allen 15 Standorten von Pure Integrative Pharmacy erhältlich sein, von welchen sich 14 im Großraum von Vancouver und eine in Courtenay, B.C., befinden.

Dr. Swetlikoff, der medizinische Chefberater für NATERA FX, der außerdem Mitglied im Advisory Board von Naturally Splendid ist, erklärt dazu wie folgt: Wir freuen uns, dass wir unsere erste Apothekenkette als Kunde für NATERA FX gewinnen konnten. Obwohl viele Ärzte einen Bestand an Produkten für ihre Klienten vorhalten, gibt es auch andere, die darauf verzichten und ihre Patienten an Apotheken verweisen. In dieser Hinsicht wird Pure Integrative Pharmacies als Abgabestelle für die Produktlinie NATERA FX fungieren. Darüber hinaus werden die Apotheken mit Zugang zu NATERA FX auch in der Lage sein, ihren Kunden die Produkte direkt zu empfehlen. Wir arbeiten darauf hin, weitere Apothekenketten zu gewinnen, um den Zugang zu den NATERA-FX-Produkten auszuweiten.

Die Produkte der Linie NATERA FX werden über ein landesweites Netz von medizinischen Beratern sowie über eine E-Commerce-Website direkt an Fachleute des Gesundheitswesens vermarktet, unter anderem an klassische Ärzte, naturheilkundlich ausgerichtete Ärzte, Chiropraktiker und Apotheken.

Weitere Natural Product Numbers (NPN):

NATERA FX umfasst gegenwärtig fünf Produkte, für die die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada Naturprodukt-Nummern (Natural Product Numbers, NPN) vergeben hat. Diese lauten wie folgt:

- LEAN FX: Body-Composition-Formel (619 g), NPN: 80087708

- MATRIX: Knochen- und Gelenk-Formel (90 C), NPN: 80089215

- MVP: Multivitamin- und Pflanzennährstoff-Formel (120 C), NPN: 80085246

- PHYTO MOOD: Stimmungsaufheller und Schlafhilfe (90 C), NPN: 80084609

- RELIEF: Entzündungshemmende Formel (60 C), NPN: 80082780

Berufung einer medizinischen Beraterin in das medizinische Team für NATERA FX

Dr. Laura Stix, BSc (Hons) ND

Dr. Laura Stix ist eine zugelassene naturheilkundlich ausgerichtete Ärztin (Boucher Institute of Naturopathic Medicine, New Westminster, BC) mit einem Bachelor (Honours) of Science der University of Waterloo, Ontario; sie absolvierte ihr Studium mit dem Prädikat magna cum laude mit dem Hauptfach Psychologie und dem Nebenfach Biologie. Sie erhielt einen Forschungszuschuss für den Bereich Hirnforschung; ihre Interessen führten sie letztlich zur Mind-Body-Medizin, und sie absolvierte eine umfassende Weiterqualifizierung in Hypnosetherapie und Neuro-Linguistischem Programmieren.

Dr. Laura Stix praktiziert in Waterloo, ON, und ist nunmehr Mitglied des NATERA-FX-Teams als medizinische Beraterin für Fachleute des Gesundheitswesens in mehreren Bereichen - das Spektrum umfasst klassische Ärzte, naturheilkundige Ärzte, Chiropraktiker, Apotheken und andere - in Ontario. Dort leistet sie unmittelbare Beratung im Hinblick auf die Empfehlung der effizientesten Anwendung der professionellen Produktlinie NATERA FX mit natürlichen Gesundheitsprodukten für die Klienten. Sie verfügt über eine zehnjährige klinische Erfahrung und konzentriert ihre Praxis auf Lifestyle-Medizin und evidenzbasierte Therapien.

Weitere Informationen über NATERA FX erhalten Sie über die Website: www.naterafx.com.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

