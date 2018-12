Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Enel von 5,40 auf 5,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Brough hob seine Gewinnschätzungen für den italienischen Versorger an. Wachstumssorgen sowie politische Risiken seien über Gebühr eingepreist worden, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2018 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0003128367