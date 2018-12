Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Signature AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Signature AG Unternehmen: Signature AG ISIN: DE000A2DAMG0 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 10.12.2018 Kursziel: EUR 2,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Dienstleistungen im Going- und Being-public Mit über 20 Transaktionen (seit 2011) ist Signature (bzw. deren Tochterund Vorgängergesellschaften) nach unserer Meinung eine der aktivsten, auf Notierungsaufnahmen und Dual-Listings an unregulierten Handelsplätzen spezialisierten IPO-Boutiquen in Europa. Über die 100%ige Tochter Capital Lounge verfügt Signature über die notwendigen Zulassungen, um Notierungsaufnahmen von Aktien an vier europäischen und einem überseeischen Handelsplatz vorzunehmen. Weitere Akkreditierungen stehen Angabe gemäß bevor. Nach einem insgesamt durchwachsenen Platzierungsjahr 2018e rechnen wir für die kommenden drei Jahre, die unsere Detailplanungsperiode bilden, mit durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsraten von 54,8%. Gleichzeitig erwarten wir einen Anstieg des operativen Ergebnisses (EBIT) auf EUR 0,304 Mio. (2021e), was einer EBIT-Marge von 21,0% entspricht. Unser Kursziel von EUR 2,90 ist das Ergebnis eines dreistufigen standardisierten DCF-Modells (Primärbewertungsmethode). Mit EUR 2,80 lässt sich ein vergleichbares Kursziel aus einem marktorientierten Peergroup-Verfahren (Sekundärbewertungsmethode) ableiten. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 0,94 ergibt sich auf Sicht von zwölf Monaten ein von uns erwartetes Kurspotenzial von rund 208,5%. Wir nehmen die Aktien der Signature AG mit einem Buy-Rating in unsere Research-Coverage auf, verweisen jedoch auf die mit dieser Empfehlung verbundenen unternehmerischen und kapitalmarktbezogenen Risiken. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17387.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

