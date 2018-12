RIB Software-Aktionäre reiben sich verwundert die Augen: Ihr Investment verliert heute rund ein Viertel an Wert und fällt auf ein neues 24-Monats-Tief (Verlust seit Jahresstart 2018: Ca. 60%). Die Komplettübernahme des Gemeinschaftsunternehmens YTWO Formative durch Rib Software haben am Montag bei Anlegern Zweifel an der Strategie des Anbieters von Bausoftware verstärkt. Marktteilnehmern...

Den vollständigen Artikel lesen ...