Munsbach (www.fondscheck.de) - Nach den Verlusten im Oktober begann der November vor allem für die US-Börsen stark und die Indices legten kräftig zu, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Europa habe dieser Dynamik, wie bereits in der Vergangenheit, leider wenig entgegenzusetzen gehabt und sich schwächer, aber dennoch positiv entwickelt. Zur Mitte des Monats hin seien die Gewinne gebröckelt und die Indices hätten erneut ins Negative gedreht. Mit einigen als moderat einzuschätzenden Worten zur US-Geldpolitik habe FED-Chef Powell Ende November eine kurzfristige Kursrally in den USA ausgelöst. Die US-Indices hätten daraufhin an einem Tag um mehr als 2% zulegen können. Die positiven Reaktionen der europäischen Börsen auf die starken Vorgaben aus Übersee seien eher verhalten ausgefallen und so hätten diese den November mit einem kleinen Minus beendet, während die US-Börsen leicht im Plus geschlossen hätten. Die in den vergangenen Monaten bereits angesprochene Patt-Situation für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte ist nach wie vor unverändert, d.h. die positiven und negativen Signale unserer Marktanalyse halten sich in etwa die Waage, so die Experten von ETHENEA. Für den Optimisten sei das Glas halb voll, für den Pessimisten sei es halb leer. Dennoch versuchen wir, dieser verzwickten Marktlage mit einer ausgewogenen Allokation entgegenzutreten, so die Experten von ETHENEA. Entsprechend hätten die Experten ihr Portfolio wie folgt positioniert: ...

