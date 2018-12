Zürich (www.fondscheck.de) - In der ersten Jahreshälfte sah es so aus, als könnte der CEO von Tesla dem Medienrummel nicht entkommen, so Angus Muirhead, CFA, Portfoliomanager des Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund (ISIN LU1330433571/ WKN A2AKY9, Klasse B in USD).Im Februar habe das Unternehmen berichtet, dass es im Jahr 2017 2700 Fahrzeuge des Modells 3s hergestellt habe und damit nur einen Bruchteil der ursprünglich angekündigten 200.000 Fahrzeuge. Darauf sei im März der Rückruf von 123.000 Fahrzeugen des Modells S aufgrund mangelhafter Schrauben an der Lenksäule gefolgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...