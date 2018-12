Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BASF nach der Gewinnwarnung auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Gerade mit Blick auf den Kursrutsch seit September habe sich die Senkung der Jahresziele abgezeichnet, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die fundamentalen Gründe wie Niedrigwasser und Nachfrageschwäche in China dürften kaum überrascht haben. Der Experte erinnerte zudem an die Dividendenrendite als Kursstütze./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 00:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-12-10/15:19

ISIN: DE000BASF111