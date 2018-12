Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 120 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Gollan sieht in einer am Montag vorliegenden Studie Risiken für 2018 wegen geringerer Auslieferungszahlen. Diese Risiken seien aber eher gering. Mit Blick auf 2019 scheine sich die Produktion der Triebwerke für den A320 zu stabilisieren und das A350-Programm von Airbus komme gut voran./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2018 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-12-10/15:22

ISIN: NL0000235190