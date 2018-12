In New York setzen die Aktienmärkte am Montag zu einer kleinen Erholungsbewegung an, nachdem es am Freitag zu massiven Verlusten gekommen war. Im Fokus der Anleger bleiben die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Zinspolitik der FED. Für Furore sorgt einmal mehr Tesla-Boss Musk mit Aussagen zur US-Wertpapieraufsicht. Ebenfalls interessant: Facebook, Nvidia, Netflix und Momo. Alle Details sehen Sie im Video.

