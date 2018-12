Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Chipkonzern Qualcomm hat im Patentrechtsstreit mit Apple einen Sieg errungen. Ein chinesisches Gericht hat in einer einstweiligen Verfügung den US-Konzern mit einem Verkaufsverbot für ältere iPhone-Modelle in dem Land belegt, teilte Qualcomm mit.

Die Entscheidung vom 30. November sei die erste in dem weltgrößten Smartphonemarkt, mit der iPhone-Verkäufe beschränkt werden. Wann das Verkaufsverbot in Kraft tritt, blieb zunächst unklar.

Qualcomm hat Apple in China in mehr als einem Dutzend Fällen wegen Patentrechtsverletzung verklagt.

Von der Gerichtsentscheidung dürften die neuesten Modelle von Apple wie XS, XS Max und XR nicht betroffen sein, sie waren zur Zeit der Klageeinreichung noch nicht auf dem Markt.

