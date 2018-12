Consus Real Estate AG schließt SSN Akquisition erfolgreich ab DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Consus Real Estate AG schließt SSN Akquisition erfolgreich ab 10.12.2018 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Consus schließt SSN Akquisition erfolgreich ab Berlin, 10. Dezember 2018 - Die Consus Real Estate AG ("Consus", ISIN DE000A2DA414, CC1) schließt die Akquisition der SSN Group AG, wie am 7. November 2018 bekanntgegeben, erfolgreich ab. Der implizite Unternehmenswert von SSN beläuft sich dabei auf rd. EUR 1,1 Mrd. Mit der Transaktion steigt das Immobilienentwicklungsvolumen von Consus erheblich von EUR 6,2 Mrd. auf EUR 9,6 Mrd. und die Zahl der Projekte von 53 auf 65. Andreas Steyer, CEO von Consus, sagt: "Der Abschluss der Transaktion ist einer der wichtigsten Meilensteine unserer Firmengeschichte. Als Unternehmensgruppe mit über 750 Mitarbeitern sind wir auf dem besten Weg unsere gesteckten Ziele zu erreichen und das EUR 10 Mrd. Entwicklungsvolumen über die nächsten Jahre zu realisieren." Kontakt Consus Real Estate AG Jan-Philipp Ansorg Corporate Finance & Investor Relations j.-p.ansorg@consus.ag Über Consus Real Estate AG Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von knapp EUR 10 Mrd. ein führender deutscher Immobilienentwickler. Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit des Unternehmens liegt auf Wohnimmobilien in den neun wirtschaftlich stärksten Metropolen in Deutschland. Consus konzentriert sich dabei auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren, die Digitalisierung von Bauprozessen und die industrielle Serienfertigung agiert das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Ausführung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, der Immobilienverwaltung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre unternehmerisch eigenständig geführten Tochtergesellschaften CG und SSN. Die Aktien der Consus Real Estate AG sind im Scale Segment der Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt. 10.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 756209 10.12.2018 ISIN DE000A2DA414 AXC0229 2018-12-10/16:01