Die Stadtwerke Gütersloh bieten ab sofort unter dem Namen "deins & meins" ein eigenes E-Carsharing an. Das Angebot startet mit zwei Renault Zoe sowie je einem VW e-Up und VW e-Golf, die an vier festen Standorten stationiert sind und via App gebucht werden können. Ab sofort sind die Stromer in Zentrumsnähe per Smartphone-App zugänglich - und zwar Am Büskerplatz, an der Ecke Neuenkirchener Straße/Westfalenweg, ...

