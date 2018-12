Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft?! Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise RIB Software. Das Bausoftwareunternehmen übernimmt das Gemeinschaftsunternehmen YTWO komplett. Dies kommt bei den Anleger nicht gut an. Die Aktie gibt über 20 Prozent ab. Bei den Verkäufen steht BASF aktuell auf Platz drei. Nach einer Gewinnwarnung findet sich die BASK-Aktie heute am Ende des deutschen Leitindex wieder. BASF erwartet einen stärkeren Gewinnrückgang für 2018 als bislang erwartet.