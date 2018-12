Von Max Colchester

LONDON (Dow Jones)--Großbritanniens Premierministerin Theresa May will die für Dienstagabend geplante Abstimmung im Unterhaus über ihren Plan für den EU-Austritt Großbritanniens offenbar verschieben. Das verlautet aus informierten Kreisen. Die Entscheidung sei nach einer Telefonkonferenz mit ihrem Kabinett gefallen. May hat für 16.30 Uhr MEZ eine öffentliche Erklärung angekündigt.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/DJN/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 10:03 ET (15:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.