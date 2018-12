Drei Wochen vor Jahresende hat IDM Mining sein 2018er-Bohrprogramm auf dem Red Mountain-Goldprojekt abgeschlossen. Dabei wurden insgesamt 40 Löcher mit 10.000 Bohrmetern niedergebracht. Nun wartet das Unternehmen auf die Ergebnisse aus dem Analyselabor und kündigt Updates zu seinen Studien an.

Bohrergebnisse voraus

IDM Mining (0,05 CAD | 0,04 Euro; CA44939Q1063) treibt mit großen Schritten die Arbeiten auf dem Red Mountain-Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia voran. Dort verfügt man bereits über eine Ressource mit 704.600 Unzen Gold sowie 2,03 Mio. Unzen Silber in der höherwertigen Kategorie "Measured & Indicated" (mehr hier). Schon im nächsten Jahr will die Gesellschaft mit dem Bau einer Untergrund-Mine auf der Liegenschaft beginnen. Nachdem man Mitte Juni eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht hatte, arbeitet IDM nun an einer Ausweitung des Vorkommens. Dafür waren im Rahmen des 2018er-Bohrprogramms gleich drei Bohrgeräte im Einsatz. Insgesamt wurden unter der Erde 40 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ...

