Baden-Baden (ots) - Montag, 10. Dezember 2018 (Woche 50)/10.12.2018



20.15 Kriminalreport Südwest



Das Fahndungs- und Präventionsmagazin des SWR Fernsehens



Fatma Mittler-Solak moderiert die Sendung des Südwestrundfunks (SWR) mit folgenden Themen:



Brandserie im Pfälzer Bergland - ein Feuerteufel schlägt immer häufiger zu



Seit drei Jahren treibt im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel ein Feuerteufel sein Unwesen. Zunächst war vor allem das 500-Einwohner-Dorf Medard betroffen. In der Zwischenzeit brennt es auch in den Nachbarorten Lauterecken, Obermoschel und Einöllen. Der Brandstifter setzt vor allem Fahrzeuge, Heuhaufen und Müllsäcke in Brand. In Einöllen wurden beim letzten Brandanschlag drei Autos zerstört - ein Schaden von rund 20.000 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich in der Zwischenzeit auf mehr als 300.000 Euro. Die Polizei fahndet mit einer eigenen Ermittlungseinheit nach dem Täter. Sie fürchtet bald neue Anschläge, denn der zeitliche Abstand zwischen den Taten ist zuletzt immer kürzer geworden.



Abgelenkt und bestohlen - warum Trickdiebe Supermärkte super finden



Im Supermarkt sind Kunden meist intensiv mit ihrem Einkauf beschäftig und vergessen, ihre Wertgegenstände im Auge zu behalten. Diebe haben daher oft leichtes Spiel. Wenn nötig, kennen sie Tricks, um die Kunden abzulenken. "Kriminalreport Südwest" geht mit einem "Showdieb" in einem Stuttgarter Supermarkt auf Beutezug. Er demonstriert die Maschen der Trickdiebe.



Missbrauch durch einen Schwimmlehrer - wie ein Kinderschänder Vertrauen ausnutzt



Jahrelang hat Schwimmlehrer Dimitri T. Mädchen sexuell missbraucht, die ihm anvertraut waren. Das jüngste Kind war erst vier Jahre alt. Er wurde in 130 Fällen wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen, in drei Fällen des schweren Missbrauchs. Dimitri T. muss zwölf Jahre ins Gefängnis und danach in Sicherungsverwahrung. Wie konnte dieses Verbrechen mehr als zwei Jahre lang unerkannt bleiben? "Kriminalreport Südwest" zeigt die perfide Methode, mit der sich der Pädophile das Vertrauen der Eltern erschlichen hat, und die schwierige Lage der Kinder.



Die Handschrift des Mörders - wie die Polizei eine Bluttat aufklärt



Im Keller, hinter einem Bretterverschlag, in einem mit Klebeband versiegelten Kühlschrank, findet die Polizei die Leiche von Thomas C. Er wurde mit einem Seil stranguliert. Josef K., ein arbeits- und wohnungsloser Mann, den der Tote aus Mitleid bei sich aufgenommen hatte, gerät in Verdacht. Er saß wegen Mordes bereits zwölf Jahre im Gefängnis und wusste, dass das Opfer über ein beträchtliches Vermögen verfügte. Doch lange fehlten eindeutige Beweise. Dann hat die eigene Handschrift den Mörder überführt.



Falle Fakeshop - wie man Betrugsseiten im Internet erkennt



Gefälschte Shops breiten sich derzeit im Internet aus. Eine repräsentative Umfrage ergab, dass 4,4 Millionen Bundesbürger bereits Opfer von Fakeshops geworden sind. Die falschen Internetshops sehen mit hochwertigen Produktfotos und Artikelbeschreibungen völlig echt aus. Viele weisen ein Impressum mit Kontaktadresse aus. Doch diese Daten sind gefälscht. "Kriminalreport Südwest" zeigt, wie das System funktioniert und wie man den Betrug rechtzeitig erkennt.



Alltagsheldin - wie eine 18-Jährige einen Jugendlichen vor Gewalt schützt



Denise Hirschmann aus Adelsheim (Heilbronn) hat mit ihrem energischen Eingreifen einen Jugendlichen vor größeren Verletzungen bewahrt und einen Schläger seiner gerechten Strafe zugeführt.



Kriminalreport Südwest



Das Fahndungs- und Präventionsmagazin "Kriminalreport Südwest" beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrug oder Gewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei spielen aktuelle Fahndungsfälle und Prävention eine entscheidende Rolle. Tathergänge werden journalistisch seriös nachgestellt, die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen realitätsnahen Eindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei die Verortung im Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschaltete Expertinnen und Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren die Zuschauer, wie sie sich schützen können.



Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter .



Dienstag, 11. Dezember 2018 (Woche 50)/10.12.2018



14.00 h bis 19.20 h Für RP Programmänderung: Landtag live.



13.58 RP: SWR extra: Live aus dem Landtag Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020



Moderation: Ina-Gabriele Barich



19.20 RP: Hierzuland



Am Kräuterberg in Oberdiebach Erstsendung: 03.12.2017 in SWR RP



19.30 RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Bauschäden - wenn der Traum vom Eigenheim zum Albtraum wird



Immer häufiger kommt es bei Neubauten zu Mängeln, die Zahl der Bauschäden steigt laut einer Studie des Bauherrenschutzbundes dramatisch an. Auch die Schadenssummen nehmen drastisch zu, laut Studie liegen sie im Schnitt bei fast 84.000 Euro. Das alles geht häufig zu Lasten von Eigentümern wie Familie Macho aus Waldbronn (Karlsruhe). Ihr Haus hat beim Einzug zahlreiche Mängel wie falsche oder schief eingebaute Fenster, keinen funktionierenden Wasserablauf am Balkon oder eine Dachrinne mit falschem Gefälle. "Marktcheck" benennt Ursachen und erklärt, wie man sich wehren kann.



Keimfalle Glühwein - wie schmutzig sind die Tassen auf dem Weihnachtsmarkt?



Wie sieht es mit der Hygiene an Glühweinständen auf Weihnachtsmärkten aus? "Marktcheck" lässt mehr als 20 Tassenproben von Ständen aus Ulm, Stuttgart, Mannheim und Mainz im Labor auf Keime prüfen. Worauf sollten Kunden achten?



Reiseärger - wenn die Airline eine Entschädigung verweigert



Für eine Verspätung von mehr als sieben Stunden und unzumutbare Bedingungen am Flughafen bietet die Airline "Marktcheck"-Zuschauerin aus Sindelfingen einen Gutschein im Wert von 25 Euro an. Eine Frechheit, findet sie. Die gehbehinderte Frau musste ohne Unterstützung stundenlang warten, konnte nichts essen oder trinken. Ein Fall für "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.



Ladungssicherung - Gefahr durch falsch transportierte Weihnachtsbäume



Ein Kofferraum ist selten so groß wie der gerade erstandene Weihnachtsbaum. Welche Sicherungsmaßnahmen muss man ergreifen, um Unfälle durch stürzende Ladung zu vermeiden? "Marktcheck" beobachtet verschiedene Strategien von Kunden eines Christbaumverkäufers. "Marktcheck"-Mobilitätsexperte Thorsten Link deckt gefährliche Fehler auf und gibt Hilfestellung zum sicheren Transport.



Kerze und Spaghetti - den Zusammenhang zeigt der Tipp der Woche



Tief in Gläsern stehende Kerzen schnell und ohne Brandverletzungen an den Fingern anzünden - der Tipp der Woche zeigt, wie es geht.



Montag, 24. Dezember 2018 (Woche 52)/10.12.2018



07.20 Christmas Carols zur Adventszeit



Mit dem SWR Vokalensemble unter der Leitung von Marcus Creed



In seinem traditionellen Weihnachtskonzert am 1. Dezember 2018 präsentiert das SWR Vokalensemble populäre Christmals Carols aus der britischen Heimat des Chefdirigenten Marcus Creed erstmals in dieser Form in Deutschland. Die Werke aus dem 16. Jahrhundert sind international bekannt und eingängig. Das multimediale Musikvermittlungsangebot des SWR führt Schul- und Jugendchöre, den Badischer Jugendchor als aktuellen Patenchor sowie möglichst viele Interessierte aus unterschiedlichen Organisationen an das Repertoire heran. Schulen und andere Institutionen im ganzen Sendegebiet können sich um einen Folgeauftritt des SWR Vokalensembles bewerben, wenn möglichst viele Sängerinnen und Sänger vor Ort ausgewählte Werke vorbereiten und ein geeigneter Konzertort zur Verfügung steht.



Vorab werden Noten und Musikbeispiele vom SWR online gestellt. Der Besuch von Sängern und einem Dirigenten zur Vorbereitung der Gruppen ist möglich. Der SWR begleitet die angemeldeten Sängerinnen und Sänger bei ihren Proben und während des Auftritts.



Sonntag, 06. Januar 2019 (Woche 2)/10.12.2018



Tagestipp



20.15 Elstners Reisen Die Retter der Nashörner



Frank Elstner begibt sich in seiner neuen Artenschutz-Doku auf die Spuren der Nashörner in Ostafrika. Kaum eine andere Tierart ist in den vergangenen Jahren so stark durch Wilderer dezimiert worden. Die Nachfrage nach Horn, das in Südostasien als Aphrodisiakum gilt, ist ungebrochen. Eine wahre Mafia, mit moderner Technik und Waffen ausgestattet, erlegt jedes Jahr Hunderte von Nashörnern. "Wenn man die Bilder der Ranger sieht, die sie von den getöteten Nashörnern gemacht haben, dann ist man fassungslos, was diese Kriminellen anrichten", zeigt sich Elstner auf der Reise geschockt.



Frank Elstner besucht daher Menschen, die für die Nashörner kämpfen. So zum Beispiel Johannes Kirchgatter, den Afrika-Experten des WWF Deutschland. Er kennt die Situation der Nashörner vor Ort genau und nimmt Frank Elstner mit zu der wichtigsten Umsiedelungsaktion für diese Tiere in den letzten Jahrzehnten. Mehrere Nashörner sollen aus dem Nationalpark Nakuru im Norden Kenias nach Tsavo im Süden gebracht werden. In diesem Naturschutzgebiet lebten bis in die 1950er Jahre fast 20.000 Nashörner - heute sind es nur noch 14.



"Es ist unglaublich, welcher Aufwand hier betrieben wird, um einige Nashörner dahin zurückzubringen, wo sie eigentlich seit Millionen Jahren leben", beschreibt Elstner die Operation der kenianischen Behörden. Die umgesiedelten Tiere sollen helfen, dass die Population in Tsavo wieder anwächst. Doch die Umsiedelung mit Helikoptern, einem Dutzend Fahrzeugen und 50 Rangern ist alles andere als einfach - und endet völlig anders als gedacht.



Weitere Stationen von Frank Elstner auf seiner Kenia-Reise:



Mit Frank Wirth, einem deutschen Lodge-Besitzer und ehrenamtlichen Nashorn-Schützer, besucht er die wild lebenden Nashörner und Löwen im Schutzgebiet Solio sowie Auffangstationen für Giraffen und Baby-Elefanten in Nairobi. Außerdem trifft er "Sudan", das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn der Erde - es starb kurz nach den Dreharbeiten und besiegelte damit das Aussterben dieser Unterart. An der kenianischen Küste besucht Elstner zudem die Meeresschildkröten-Schutzstation "Local Ocean Conservation", wo er nicht nur bei der Rettung von Meeresschildkröten hilft, sondern ganz plötzlich live dabei ist, als ein Nest mit fast 100 Baby-Schildkröten am Strand schlüpft. Immer mit dabei ist Matthias Reinschmidt, der Karlsruher Zoodirektor, der Frank Elstner nun schon seit sechs Jahren auf seinen Reisen zu den bedrohten Tierarten der Erde begleitet.



Freitag, 18. Januar 2019 (Woche 3)/10.12.2018



11.15 h: Anderes Thema und VPS-Zeit beachten!



11.15 (VPS 11.14) Planet Wissen Verschwörungstheorien - Darum sind sie gefährlich



