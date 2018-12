SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 10.12.2018 / 16:56 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Am 10. Dezember 2018 hat die Luda Stiftung, Vaduz, Liechtenstein, folgende Mitteilung übermittelt: Bezug nehmend auf die Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33, 34 Wertpapierhandelsgesetz ('WpHG') vom 19. November 2018 teilen wir Ihnen im eigenen Namen und zugleich auch im Namen von Herrn Matthias Kaindl, der Banasino Investments Ltd. und der Aktionärin ECCM Bank plc. (zusammen 'Meldepflichtiger') wegen des Überschreitens der Schwelle von 10 % der Stimmrechte aus Aktien der SURTECO GROUP SE ('Gesellschaft') zu den mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Zielen und der Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel gemäß § 43 WpHG Folgendes mit: - Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. - Der Meldepflichtige beabsichtigt innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. - Der Meldepflichtige strebt eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft an. - Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an. - Zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte hat der Meldepflichtige zu 100% Eigenmittel verwendet. 10.12.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen Deutschland Internet: www.surteco-group.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 756277 10.12.2018 ISIN DE0005176903 AXC0244 2018-12-10/16:57