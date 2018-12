VARTA AG: Veränderungen im Vorstand der VARTA AG - Dr. Michael Pistauer scheidet planmäßig zum 31.12.2018 aus DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Personalie VARTA AG: Veränderungen im Vorstand der VARTA AG - Dr. Michael Pistauer scheidet planmäßig zum 31.12.2018 aus 10.12.2018 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Ellwangen, 10. Dezember 2018 Veränderungen im Vorstand der VARTA AG - Dr. Michael Pistauer scheidet planmäßig zum 31.12.2018 aus Ein Jahr nach dem Eintritt von Herrn Steffen Munz als Finanzvorstand der VARTA AG scheidet Dr. Michael Pistauer planmäßig zum 31.12.2018 aus dem Vorstand der VARTA AG aus. Ab 1.1.2019 wird Steffen Munz neben seinen bisherigen Vorstandsressorts auch die Bereiche "Investor Relations" sowie "Mergers & Acquisitions (M&A)" von Dr. Pistauer übernehmen. Dr. Pistauer, der auch Mitglied des Aufsichtsrats der VARTA Microbattery GmbH ist, wird sich bei der kommenden ordentlichen Hauptversammlung im Mai zur Wahl in den Aufsichtsrat der VARTA AG aufstellen lassen. "Wir danken Michael Pistauer für seine hervorragende Arbeit seit April 2016 für die VARTA AG", betont DDr. Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender der VARTA AG. "Er hat den so herausragend erfolgreichen Börsengang der VARTA AG im Oktober 2017 maßgeblich mitverantwortet". Die VARTA AG setzt ihre profitable Wachstumsstrategie konsequent um. Die weiterhin zweistelligen Wachstumsraten im Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2018 bestätigen die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie. Die besser als erwartete Ergebnisentwicklung war Anlass, die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 zu erhöhen. Das unmittelbar nach dem Börsengang im Oktober 2017 gestartete Investitionsprogramm zur Ausweitung der Produktionskapazitäten wird planmäßig umgesetzt. Aufgrund der sehr großen Nachfrage werden die Produktionskapazitäten insbesondere bei den kleinen Lithium-Ionen Batterien massiv ausgeweitet. Kontakt: Bernhard Wolf Head of Investor Relations Daimlerstrasse 1 73479 Ellwangen, Germany Email: bernhard.wolf@varta-ag.com Über die VARTA AG Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die marktführende Position auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden. Mit vier Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. 10.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VARTA AG Daimlerstraße 1 73479 Ellwangen Deutschland Telefon: +49 (0)791-921-0 E-Mail: info@varta-ag.com Internet: www.varta-ag.com ISIN: DE000A0TGJ55 WKN: A0TGJ5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 756197 10.12.2018 ISIN DE000A0TGJ55 AXC0247 2018-12-10/17:00