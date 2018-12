Johann Tobias Ronnefeldt hatte Pech: Als Zweitgeborener blieb es ihm verwehrt, die väterliche Schreinerei zu erben. Also gründete er ein Teegeschäft in Frankfurt am Main - rund 200 Jahre später erzählt der aktuelle Firmeninhaber Jan-Berend Holzapfel diese Anfangsgeschichte im Heidelberger Verpackungsmuseum. "Wir sind nicht das größte, aber das leidenschaftlichste Teeunternehmen", fasst Holzapfel augenzwinkernd zusammen, der die siebte Generation der Unternehmensführung darstellt - und gleichzeitig die zweite Generation Holzapfel.

Dass das Unternehmen damals überhaupt erst Fahrt aufnahm und sich bis heute behaupten kann, hat vor allem mit dem Service rund um den Tee zu tun: Ronnefeldt hatte damals die Idee, sich das Wasser von Hotels zu Testzwecken geben zu lassen, auf dessen Basis er abgestimmte Teemischungen zusammenstellte. Neben den circa 400 Fachgeschäften ist die Gastronomie auch bis zum heutigen Tag das Hauptstandbein des Unternehmens; weltweit kümmern sich 15 Fachberater um die Hotels. "Dabei hilft uns auch, dass überall auf der Welt Hoteliers aus der DACH-Region anzutreffen sind, die mit unserem Tee groß geworden sind", kommentiert Holzapfel. Dabei verkauft sich Tee trotzdem natürlich nicht überall gleich gut, weiß Holzapfel: "Russland und Asien sind vergleichsweise einfache Märkte, denn hier gibt es eine lange Teetradition. In Europa wird es da schon schwieriger. In Ländern wie Italien beispielsweise gilt Tee weiterhin als Krankenhaus-Getränk."

Gerade letzteres war ein solches Ärgernis für Ronnefeldt, dass das Unternehmen vor einigen Jahren einen radikalen Strategiewechsel beschloss: raus aus den Kindergärten, Krankenhäusern und der Bundeswehr - Ronnefeldt sollte sich als Premiummarke positionieren. Denn mit der Zeit wandelte sich auch das Konsumverhalten. So wird Tee mittlerweile immer öfter - statt dem Glas Rotwein - zum Abendbrot getrunken. Vereinzelt bietet die Sternegastronomie sogar mittlerweile ganze Menüs mit abgestimmten Tees an. Damit das jeweilige Personal diesen Service auch leisten kann, hat der Teeanbieter die Ronnefeldt Tea Accademy gegründet, die mit Kursen für Hotel- und Gastronomieangestellte die nötigen Kompetenzen vermittelt.

Eine Erfolgsgeschichte, die vor 3.000 Jahren begann

"Und was machen Sie noch?" - diese Frage muss sich Frank Hein des Öfteren gefallen lassen. Denn Hein ist Besitzer der Traditionsmarke Pustefix und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...