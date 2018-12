Berlin (www.aktiencheck.de) - Wie aus Medienberichten zu erfahren war, hat das Berliner Startup Botswatch herausgefunden, dass die Twitter-Debatte um den UN-Migrationspakt maßgeblich von so genannten Social Bots beeinflusst worden ist, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...