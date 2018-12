Es waren die zum Teil exorbitant hohen und völlig unrealistischen Bewertungen der Marktteilnehmer über den Wert eines Konzerns, die US-Technologieaktien regelrecht in den Himmel getrieben haben. Apple konnte im Zeitraum zwischen Mitte 2016 bis Anfang Oktober dieses Jahres gut 154 Prozent am Wert zulegen, zuletzt glich das Chartbild immer mehr einer klaren Blasenbildung, die sich schließlich nach einem Verlaufshoch von 233,47 US-Dollar in einem Kurssturz manifestierte. Zunächst setzte die Aktie in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 200,00 US-Dollar zurück, nur wenige Tage später standen schon 180,00 US-Dollar auf der Uhr, im heutigen Handelsverlauf erreichte das Papier einen Tiefstand von gerade einmal 163,33 US-Dollar und durchbrach seinen seit Mitte 2016 bestehenden Aufwärtstrendkanal. Das ist jedoch ein Sekundärtrendkanal, der Primärtrendkanal verläuft aktuell um 142,00 US-Dollar und bildet den Haupttrend seit 2016. Trotzdem ist der Bruch des hellgrünen Aufwärtstrendkanals als bärisches Zeichen zu interpretieren - gepaart mit Kurszielsenkungen ...

