Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Apple von 253 auf 236 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Kathryn Huberty machte in einer am Montag vorliegenden Studie den chinesischen Smartphone-Markt für die schwachen iPhone-Verkäufe des Elektronikkonzerns verantwortlich. Sie senkte deshalb ihre Absatzschätzungen für das wichtigste Apple-Produkt im kommenden Jahr. Im Bereich Dienstleistungen und bei den sogenannten Wearables wie der Computeruhr Apple Watch sollten Umsätze und Gewinne im kommenden Jahr aber steigen, was von den Anlegern unterschätzt werde./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2018 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-12-10/17:19

ISIN: US0378331005