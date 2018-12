Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Amazon nach einer Investorenveranstaltung des Online-Händlers in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2400 US-Dollar belassen. Kernpunkte des sogenannten Disruption Day seien unter anderem die unterschiedlichen Investorenerwartungen in den USA und Europa sowie die in Europa stärker ausgeprägten Regulierungsbefürchtungen gewesen, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2018 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-12-10/17:27

ISIN: US0231351067