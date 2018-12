FRANKFURT (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May hat die für Dienstagabend geplante Abstimmung im Unterhaus über ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Plan auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund sind Bedenken der Parlamentarier wegen des Arrangements für den Umgang mit Nordirland. Der so genannte Backstop soll verhindern, dass im Falle eines ungeregelten EU-Austritts eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland entsteht. Von britischer Seite gibt es aber Bedenken, dass daraus ein Dauerzustand werden könnte, was die Souveränität Großbritanniens beeinträchtigen würde.

May sagte, sie werden ihr Möglichstes tun, um von der EU weitere Zusicherungen zum Umgang mit Nordirland zu erhalten. Sie werde das Gespräch mit den Führern der EU-Staaten und der EU-Kommission suchen. Auch solle die Rolle des Parlaments beim Backstop gestärkt werden. Allerdings sei der Backstop ein unauflöslicher Bestandteil des mit der EU ausgehandelten Deals. Eine komplette Neuverhandlung des Abkommens würde dazu führen, dass auch andere Punkte wieder verhandelbar würden. Das Britische Pfund verlor nach Mays Aussagen deutlich an Wert.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 11:12 ET (16:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.