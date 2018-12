Vielversprechender Anfang der Expansion von KOKUYO in Europa mit dem formschönen und gesundheitsfördernden Bürostuhl

KOKUYO Co., Ltd. (TOKYO:7984), ein führender Anbieter von Bürodesign und -möbeln in Japan, hat auf der von der niederländischen Zeitschrift für Innenarchitektur FRAME" organisierten ORGATEC 2018 die FRAME Awards für "360° Gliding Chair ing" in zwei Kategorien gewonnen: "Messestand des Jahres" und "Beste Nutzung von Licht".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181210005630/de/

KOKUYO's "360° Gliding Chair ing" Wins FRAME Awards ORGATEC 2018 (Photo: Business Wire)

Die ORGATEC 2018 ist die größte internationale Handelsmesse für Möbel und Organisation von Büros und Büroanlagen. Sie fand vom 23. bis 27. Oktober in Köln, Deutschland, statt. Die Jury für die FRAME Awards setzte sich aus international bekannten Designern und Kritikern aus Amsterdam, Berlin und anderen Orten in Europa zusammen. Sie beurteilte die Stände internationaler Möbelhersteller in vier Kategorien: Beste Farbgebung, Beste Nutzung von Licht, Beste Nutzung von Materialien und Messestand des Jahres. Die Gewinner in diesen Kategorien werden in der Januar-/Februarausgabe der Zeitschrift FRAME vorgestellt.

Die ORGATEC 2018 war die beste Gelegenheit für KOKUYO, die hochmoderne Funktionsvielfalt und die innovativen Konzepte des "360° Gliding Chair ing" auf dem europäischen Markt für Büromöbel vorzustellen.

Messeübersicht

Das Thema des KOKUYO-Standes war die Idee vom "Gliding in 360°" (360°-Gleiten). Um den "Gleitmechanismus" die Hauptfunktion des "ing"-Bürostuhls herauszustellen, wurde das Produkt in Form zerlegter Teile präsentiert, die in sechs Metern Höhe in der Luft hingen. Der Stand hatte damit eine einzigartige Wirkung. Über Sensoren wurden an Bildschirmen am Stand Körperbewegungen visualisiert, wobei Anwesende in dem Stuhl sitzen konnten, um das "360º-Gleiten" zu erleben.

Die Besonderheit des "360° Gliding Chair ing"

Der "360° Gliding Chair ing" ist ein Bürostuhl mit einem völlig neuen Konzept zur Verbesserung der Gesundheit und Kreativität von Büroangestellten.

Mit dem innovativen "360° Gliding Chair ing" werden die hüftstärkenden Eigenschaften beim Sitzen auf einem Gymnastikball imitiert. Die um 360° frei beweglichen Gelenke bewegen sich entsprechend den feinen Bewegungen des menschlichen Körpers. Um die Bewegungen des Stuhls auszubalancieren, nimmt der Körper auf natürliche, perfekte Weise eine korrekte Sitzposition ein. Durch diese Bewegungsfreiheit bleibt die Hüften-, Taille- und Rückenmuskulatur auch beim Sitzen aktiv. Der Druck auf den Körper wird durch die Bewegung ebenfalls verteilt, sodass die Belastung für den Körper reduziert wird.

"360° Gliding Chair ing" im Internet: https://www.kokuyo-furniture.com/portfolio-item/ing-2/

- Konzeptvideo: https://youtu.be/pQutBSTzv9A

- KOKUYOs offizielle Website: https://www.kokuyo-furniture.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181210005630/de/

Contacts:

[Ansprechpartner Medien]

KOKUYO

Kelvin WU, +65-6222-9762

kelvin@kokuyo.com

Medienarbeit