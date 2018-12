Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Eyemaxx Real Estate AG durch den Verkauf eines Großprojekts in Berlin die bisher größte Transaktion in ihrer Unternehmensgeschichte abgewickelt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe der Verkaufspreis über den ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens gelegen. Eine beträchtliche Anzahlung solle demnächst geleistet werden, während der restliche Kaufpreis je nach Baufortschritt gezahlt werde. Käufer des Projekts sei eine Gruppe von institutionellen Investoren. Weitere Details zum Kaufpreis und zum Käufer habe Eyemaxx aber nicht genannt. Die Fertigstellung des Gebäudes werde im dritten Quartal 2021 erfolgen. Während Eyemaxx laut SRC für den Bau verantwortlich bleibe, übernehme der Käufer die Vermietung und Vermarktung des Objekts. ZÜBLIN, der Generalunternehmer des Projekts, trage aufgrund des fest vereinbarten Erstellungspreises das Risiko steigender Baukosten.

Das Projekt finde im Rahmen eines Joint-Ventures statt, bei welchem Eyemaxx 50,1 Prozent der Anteile halte. Neben dem sehr lukrativen Verkauf habe das Unternehmen kürzlich noch zwei neue Projekte für die Pipeline hinzugewonnen. Die Projektpipeline nähere sich nach Aussage des Analystenteams der Marke von einer Mrd. Euro und liege nun bei 975 Mio. Euro. Durch den Verkauf des Großprojekts sei für SRC zudem die eigene Schätzung, dass im Geschäftsjahr 2018/19 der Nettogewinn nochmals um 30 Prozent steigen werde, noch viel sicherer geworden. Die Analysten bestätigen daraufhin ihr Kursziel von 19,00 Euro und wiederholen das Rating "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.12.2018, 17:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 10.12.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/EYEMAXX_10Dec2018.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.