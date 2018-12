Von Bowdeya Tweh

NEW YORK (Dow Jones)--Beim US-Telekomkonzern Verizon ist das Abfindungsangebot an die Mitarbeiter auf große Resonanz gestoßen. 10.400 Mitarbeiter hätten das Angebot angenommen und würden nun das Unternehmen verlassen, teilte Verizon mit. Der Mobilfunkanbieter will die Kosten um 10 Milliarden US-Dollar drücken und strebt darum die Verkleinerung der Belegschaft an. Verizon hatte sich mit dem Abfindungsangebot an rund 44.000 Mitarbeiter gewendet, die je nach Betriebszugehörigkeit bis zu 60 Wochengehälter für ihr freiwilliges Ausscheiden erhalten.

December 10, 2018

