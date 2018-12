Die Fishawack Group of Companies, eines der weltweit größten unabhängigen Unternehmen für medizinische Kommunikation und medizinisches Marketing, hat Blue Latitude Health mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, und New York, USA, übernommen. Blue Latitude Health ist eine Kreativberatung, die den geschäftlichen Fokus einer Beratungsfirma mit der kreativen Vision einer Agentur verbindet.

"Im Jahr 2016 haben wir unsere Vision dargelegt, zu einer neuen treibenden Kraft im Bereich der globalen Kreativagenturen zu werden, die uns in der Kreativbranche so stark macht, wie wir es in der medizinischen Kommunikation bereits sind", erklärte Oliver Dennis, Chief Executive Officer der Fishawack Group. "Mit drei Übernahmen in diesem Bereich in den letzten 16 Monaten haben wir unsere Absicht, dieses Ziel zu erreichen, bekräftigt. Wir waren aktiv auf der Suche nach einer Beratungsfirma, die strategische und kundenorientierte Expertise in unser Portfolio einbringt, und Blue Latitude Health passt perfekt."

"Damit wir weiterwachsen und bestehenden und zukünftigen Kunden ein stärkeres Angebot bieten können, musstenwir einen Partner finden, der unsere Werte und Ziele teilt", sagte Martin Brass, Managing Director von Blue Latitude Health. "Wir glauben, diesen Partner in Fishawack gefunden zu haben."

Fred Bassett, Head of Strategy und Mitbegründer von Blue Latitude Health, fügte hinzu: "Wir freuen uns, uns mit einem Unternehmen mit den weltweiten und erweiterten Dienstleistungen in der medizinischen und wissenschaftlichen Kommunikation, wie sie Fishawack anbietet, zusammenzuschließen."

"Viele unserer Kunden wünschen sich einen Partner, der sowohl wirtschaftlich als auch medizinisch über weltweite Fachkompetenz verfügt und die Abstimmung der Kommunikationsziele gewährleisten kann", kommentierte Gail Flockhart, Group Managing Director von Fishawack. "Blue Latitude Health verfügt über umfassende strategische Beratungsfähigkeiten und eine Basis in New York City, von der aus wir unsere kreativen und medizinischen Kommunikationsteams an der Ostküste weiter ausbauen können."

Über die Fishawack Group

Die Fishawack Group of Companies ist einer der größten unabhängigen Spezialisten für medizinische Kommunikation und medizinisches Marketing mit Teams im Vereinigten Königreich (Knutsford, Oxford, London und Brighton), den USA (Philadelphia, PA, und San Diego, CA), der Schweiz und Indien (Hyderabad).

Fishawack besteht aus zwei internationalen Geschäftsbereichen, Fishawack Medical Communications, der Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Kommunikation, wissenschaftliches Engagement, Publikationen, Marktzugang, strategische Beratung und Vordenkerberatung entwickelt und erbringt, und Fishawack Creative, der strategische Planung, kreative Entwicklung, Werbung und Verkaufsförderung sowie taktische Umsetzung anbietet.

Wir haben uns einen Ruf für Spitzenleistungen, Kreativität und Transparenz geschaffen.

Über Blue Latitude Health

Blue Latitude Health ist eine Kreativberatung für ein fortschrittliches Gesundheitswesen. Wir verbinden den geschäftlichen Fokus einer Beratungsfirma mit der kreativen Vision einer Agentur und erschließen das Potenzial von Produkten und Dienstleistungen, die Leben retten und verändern.

Wir konzentrieren uns auf die Kommerzialisierung von Gesundheitsinnovationen und handeln global sowie regional auf Marken-, Portfolio- und Organisationsebene. Wir verfügen über umfassende Erfahrung bei der Einführung bahnbrechender Portfolios, Dienstleistungen und Marken und unterstützen unsere Kunden dabei, zukünftige Kunden- und Patientenbedürfnisse abzubilden sowie erfolgreiche Geschäftsstrategien zu entwickeln und umzusetzen.

Blue Latitude Health wurde 2003 gegründet und hat Niederlassungen in London, Vereinigtes Königreich, und New York, USA.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.bluelatitude.com.

