Der Vorstandsvorsitzende von Aurubis legt sein Amt Mitte 2019 nieder. Jürgen Schachler werde Ende Juni 2019, kurz vor Erreichen seines 65. Geburtstages, aus dem Unternehmen scheiden, wie der Kupferhersteller am Montag in Hamburg bekanntgab. "Die Suche nach einem Nachfolger hat in einem strukturierten Prozess begonnen", teilte Aurubis mit./fba/men

