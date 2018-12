The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2018



ISIN



AU000000RBO6

AU000000TMP6

CA86083Q1019

US69014Q1013

US7504591097

VGG6361G1072

XS1491863368

XS1505148194