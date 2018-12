Jetex bringt die nächste Generation fortschrittlicher Privatjets in den Mittleren Osten, nachdem es eine Vereinbarung mit der Honda Aircraft Company getroffen hat, um exklusiver Vertragshändler für die Region zu werden.

Adel Mardini of Jetex signs with Simon Roads of Honda Aircraft Company (Photo: AETOSWire)

Die Vereinbarung bedeutet, dass Jetex nun der einzige Vertreter des Herstellers für den neuen HondaJet ist, der Vertrieb und Support in der gesamten Golfregion und im Mittleren Osten anbietet.

"Mit der Markenstärke und Bekanntheit von Honda im Mittleren Osten haben wir ein enormes Interesse an der HondaJet Elite erfahren. Wir sind stolz, Jetex zu HondaJet Middle East zu ernennen, um unseren Kunden ein engagiertes Verkaufsteam in der Region für den weltweit fortschrittlichsten Very Light Jet zu bieten", so Michimasa Fujino, Präsident und CEO von Honda Aircraft.

"Wir sind stolz, von der Honda Aircraft Company ausgewählt worden zu sein und freuen uns, zum Händler ernannt zu werden", so Adel Mardini, CEO und Präsident von Jetex. "Jetex wird unser globales Netzwerk und unsere Erfahrung nutzen, um in der Region unübertroffenen Support für HondaJet zu bieten."

Die Ankündigung folgt auf die ursprüngliche Ernennung eines autorisierten Handelsvertreters im Mai bei Palexpo während der European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) 2018 in Genf, Schweiz, wo der HondaJet Elite der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde.

Das Flugzeug ist ein Flugzeug der zweiten Generation in der Privatjet-Kategorie und das schnellst-, weitest- und höchstfliegende Flugzeug seiner Klasse.

Das neue Flugzeug verfügt über viele technologische Weiterentwicklungen und Innovationen, darunter eine einzigartige Over-The-Wing Engine Mount (OTWEM)-Konfiguration, einen Verbundrumpf und eine Natural Laminar Flow (NLF)-Rumpfnase und Flügel.

Diese Verbesserungen bedeuten, dass Passagiere die größte Kabine der Kategorie sowie komfortable Sitzgelegenheiten für bis zu sieben Personen einschließlich des Piloten genießen können. Weitere Annehmlichkeiten an Bord umfassen eine vollausgestattete Bordküche, eine private Toilette mit optionalem Gürtelsitz und ein exklusives Bongiovi-Soundsystem.

Das fortschrittliche Cockpit wurde für optimale Sicherheit entwickelt, basierend auf einem durchdachten ergonomischen Design und modernster Lageerkennung, die dem Piloten mehr Platz und mehr Sicht bieten. Das Garmin G3000-Avioniksystem der nächsten Generation aus Ganzglas schafft mittels Touchscreen-Technologie eine engere Verbindung zwischen Pilot und Flugzeug.

Die offizielle Händlerunterzeichnung zwischen Jetex und der Honda Aircraft Company fand am 9. Dezember im Jetex FBO Terminal Dubai, Al Maktoum International Airport, Dubai South statt.

