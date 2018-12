Luxemburg (ots/PRNewswire) - Alter Domus, ein vollständig integrierter Anbieter von Fonds- und Unternehmensdiensten, gab heute bekannt, dass sich Chief Executive Officer Laurent Vanderweyen aus dem Unternehmen zurückzieht, um sich anderen Tätigkeiten zu widmen. Aidan Connolly, Chief Financial Officer, hat die Funktion des Chief Executive Officer der Alter Domus Group ab 5. Dezember 2018 auf Interimbasis übernommen, bis ein langfristiger Nachfolger ernannt wird. Laurent Vanderweyen wird den ordnungsgemäßen Übergang seiner Verantwortlichkeiten im Laufe der kommenden Monate unterstützen.



Laurent Vanderweyen kam im Januar 2012 zu Alter Domus und wurde im Juni 2013 zum Chief Executive Officer der Gruppe bestellt. Während seiner Jahre als CEO hat sich das Wachstum von Alter Domus fortgesetzt - von 600 Beschäftigten auf gegenwärtig mehr als 2.000 an über 40 Standorten auf der ganzen Welt und das Unternehmen verwaltet nunmehr über eine halbe Billion Dollar Kundenvermögen. Herr Vanderweyen überwachte viele wichtige Entwicklungen, insbesondere die Übernahme von Cortland Capital Market Services, was die Wachstumsstrategie auf dem US-Markt beschleunigt und die Position von Alter Domus als führender globaler Finanzdienstleister gestärkt hat.



Dominique Robyns, Vorsitzender des Alter Domus Supervisory Board of Directors, sagte: "Laurent hat sich unermüdlich eingesetzt, um Alter Domus von einem Familienunternehmen zu dem führenden weltweiten Anbieter für Finanzdienstleistungen von heute zu machen. Alter Domus konnte in den letzten Jahren über 25 % Umsatzzuwachs verzeichnen und hat gleichzeitig ein marktführendes, integriertes globales Serviceangebot ausgebaut, um unseren Kunden besser zu dienen. Ich möchte Laurent meinen aufrichtigen Dank für den Erfolg aussprechen, zu dem er für die Gruppe beigetragen hat. Im Namen des Supervisory Board, des Group Executive Board und aller Mitarbeiter bei Alter Domus wünsche ich ihm alles Gute für die Zukunft. Das Supervisory Board und ich freuen uns darauf, mit Aidan zusammenzuarbeiten, der beträchtliche Erfahrung aus führenden Unternehmen von Weltrang mitbringt, unter anderem als CFO von Worldpay, dem fünftgrößten Zahlungsabwickler weltweit. Seine vielen Jahre in Führungspositionen werden von zentraler Bedeutung sei, während Alter Domus die internationale Wachstumsstrategie weiterverfolgt."



Weitere Informationen über Aidan Connolly findet man auf der Unternehmenswebsite (http://www.alterdomus.com/about-us/our-people/pe ople/support-services/aidan-connolly).



Informationen zu Alter Domus



Alter Domus ist ein vollständig integrierter Anbieter von Fonds- und Unternehmensdienstleistungen, der internationale Private-Equity- und Infrastruktur-Firmen, Immobiliengesellschaften, Private-Debt-Manager, multinationale Konzerne, Kapitalmarkt-Emittenten und private Klienten unterstützt. Unser vertikal integriertes Konzept bietet maßgeschneiderte Verwaltungslösungen über die gesamte Wertschöpfungskette von Investmentstrukturen - von der Fondsebene bis hin zu lokalen Zweckgesellschaften.



Alter Domus wurde 2003 in Luxemburg gegründet und konnte seitdem sein globales Dienstleistungsangebot stetig ausweiten, sodass das Unternehmen heute über 40 Geschäftsstellen und Vertretungen auf fünf Kontinenten betreibt. Dank dieses internationalen Netzwerks können Kunden weltweit vom Know-how von mehr als 2.000 erfahrenen Branchenexperten profitieren, die in den Bereichen Fondsverwaltung, Unternehmenssekretariat, Buchführung, steuerliche und rechtliche Compliance sowie Private-Debt-Verwaltungsdienste tätig sind.



Alter Domus verwaltet derzeit über 505 Milliarden USD und kann mit Stolz darauf verweisen, dass 17 der 20 größten Private-Equity-Häuser, 15 der 20 größten Immobiliengesellschaften und 17 der 20 größten Private-Debt-Manager der Welt zu seinem Kundenstamm zählen. Während der letzten Jahre erreichte Alter Domus ein Umsatzwachstum von 25 % und hat ein branchenführendes, integriertes globales Leistungsangebot ausgebaut.



Pressekontakt: Stuart Metzler Corporate Communication & Press Relations Manager +352 48 18 28 3340 Stuart.Metzler@alterDomus.com