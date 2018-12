Der Kurs der Netflix-Aktie bewegt sich auf und ab und es ist keine klare Bewegung zu erkennen, dennoch zeigen die Zeichen nach unten. Der RSI fällt immer weiter und der überverkaufte Bereich ist nicht mehr weit. Allerdings befand sich der RSI schon lange nicht mehr in einem seiner Extrembereiche. Im MACD kommt es häufig zu Kreuzungen und Signalbildungen, was auch am Kursverlauf gut zu erkennen ist. In der Slow Stochastik bildete sich zuletzt ein Verkaufssignal.

4-Stundenchart in der Beurteilung: ... (Andreas Quirin)

