Der US-Aktienmarkt hat sich am Montag nach einem schwachen Start noch ins Plus gerettet. Nach der Technologiebörse Nasdaq drehten auch die Standardwerte-Indizes ins Plus, so dass die jüngste Talfahrt erst einmal ein Ende fand. Vor allem bei zuletzt gebeutelten Tech-Schwergewichten wie Facebook und Microsoft griffen die Anleger wieder zu. An der Nachrichtenlage hat sich allerdings nichts Entscheidendes geändert - nach wie vor stehen der Handelsstreit zwischen den USA und China und der nahende Brexit im Fokus.

Der Dow Jones Industrial sackte im frühen Handel erstmals seit Ende Juni wieder unter die Marke von 24 000 Punkten, bevor die Gegenbewegung einsetzte. Zum Schluss stand er 0,14 Prozent im Plus bei 24 423,26 Punkten. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex mit minus viereinhalb Prozent den höchsten Wochenverlust seit März erlitten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann deutlichere 1,05 Prozent auf 6682,74 Punkte./gl/men

ISIN US2605661048 US6311011026

AXC0327 2018-12-10/22:27