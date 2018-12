FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Montag. Die Umsätze seien insgesamt sehr hoch gewesen und mit der Erholung an der Wall Street hätten auch die Kurse in Deutschland kräftig angezogen.

Bei den Einzelwerten standen die Aktien der Hornbach Baumarkt AG und ihrer Muttergesellschaft Hornbach Holding AG deutlich unter Abgabedruck und verloren 13,5 bzw. 10 Prozent. Wegen eines schwachen Geschäfts im November wurde ein unerwartet starker Ergebnisrückgang im dritten Quartal verzeichnet, weshalb die Jahresziele gekappt wurden.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.726 10.622 +1,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 10, 2018 16:29 ET (21:29 GMT)

