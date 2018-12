Strategische Partnerschaft liefert hochwertige Lösungen für den Zahlungsverkehr und den Transfer von Studienbüchern auf dem Campus

Global Payments Inc. (NYSE: GPN), ein führender weltweiter Anbieter von Zahlungstechnologien und -Softwarelösungen kündigte beim Empfang im Rahmen seines sein Partner-Forum während der jährlichen EDUCAUSE Konferenz in Denver, USA, an, dass sein Geschäftsbereich TouchNet von Ellucian, einem Anbieter von Software und Dienstleistungen für höhere Bildungseinrichtungen, zum "Partner des Jahres" ernannt wurde.

TouchNet wurde für seinen kollaborativen Einsatz zur Erarbeitung gestraffter, benutzerfreundlicher, Cloud-basierter Lösungen für den Zahlungsverkehr von Studenten und den Transfer von Studienbüchern ausgezeichnet. Diese Auszeichnung steht einmal mehr für die Tiefe und Bandbreite der TouchNet-Plattform sowie für den Einsatz des Unternehmens, softwaregesteuerte und technologiefähige Strategien für Institutionen höherer Bildung bereitzustellen.

"Das Bestreben von TouchNet, ein Produkt von maximalem Wert bereitzustellen, ermöglicht es Ellucian, Kunden durchgehend hochwertige Lösungen, Unterstützung und Dienstleistungen bereitzustellen", so Chris Westfall, Vicepräsident für Partnerschaften bei Ellucian.

"Wenn sie die funktionsreichen Technologien und das tiefgehende Kundenwissen von Ellucian mit unserer Reihe hochspezialisierter technologischer Lösungen kombinieren, erhalten Einrichtungen die Mittel an die Hand, um effizient sichere Zahlungs-, Zugriffs- und Compliance-Prozesse aufzubauen", so Adam McDonald, Präsident von TouchNet. "Die Partnerschaft bestärkt uns erneut in unseren Überzeugungen, Software und Zahlungen nahtlos zu kombinieren und umfassende Lösungen für unsere Kunden weltweit zu bieten."

Über TouchNet

TouchNet ist der führende Anbieter integrierter, umfassender und sicherer Lösungen für den Zahlungsverkehr und den Transfer von Studienbüchern für amerikanische Colleges und Universitäten. Höhere Bildungseinrichtungen verlassen sich bei der Vereinheitlichung und Sicherung von Zahlungen, Berechtigungen und sonstigen ähnlichen geschäftlichen, campusweiten Transaktionen auf TouchNet. Die konkurrenzlose Integration, Transparenz und Sicherheit von TouchNet bietet Einrichtungen eine bessere Kontrolle über Transaktionen, Kosten und Compliance sowie gleichzeitig größere operative Effizienzen und Möglichkeiten für den eigenständigen Zugriff auf Echtzeit-Informationen. TouchNet Information Systems, Inc. ist ein Unternehmen der Global Payments Gruppe (NYSE: GPN). touchnet.com

Über Global Payments

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) ist ein weltweit führender Anbieter von Zahlungstechnologien und Softwarelösungen, der Kunden weltweit innovative Lösungen liefert. Unsere Technologien, Dienstleistungen und das Fachwissen unserer Mitarbeiter gestatten es uns, ein breites Sortiment an Produkten anzubieten, das unseren Kunden die Annahme aller Zahlungsarten und einen effizienteren Geschäftsbetrieb über die verschiedensten Vertriebskanäle hinweg auf zahlreichen Märkten aller Welt ermöglicht.

Global Payments hat seinen Sitz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen ist Mitglied des S&P 500 und verfügt über Kunden und Partner in 31 Ländern in Nordamerika, Europa, Brasilien sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über Global Payments unsere service-getriebene Commerce-Marke und unsere Technologien finden Sie unter www.globalpaymentsinc.com.

