SANDPIPER Digital Payments AG: Verkauf der Beteiligung an Smart Loyalty AG EQS Group-News: Sandpiper Digital Payments AG / Schlagwort(e): Verkauf SANDPIPER Digital Payments AG: Verkauf der Beteiligung an Smart Loyalty AG 11.12.2018 / 07:00 SANDPIPER Digital Payments AG: Verkauf der Beteiligung an Smart Loyalty AG - Weitere Entflechtung der SANDPIPER-Beteiligungen - Fokussierung auf Kern-Beteiligungen St. Gallen / Schweiz, 11. Dezember 2018: Die SANDPIPER Digital Payments AG (BX Berne eXchange, Ticker: SDP, www.sandpiper.ch, Open Market, Frankfurt, ISIN: CH0033050961), mit Fokus auf digitale Zahlungs- und Sicherheitssysteme sowie Lösungen für Zugangskontrollen, veräußert verbleibende Anteile an der Smart Loyalty AG, Wiesbaden. Die bisherige Beteiligungsquote in Höhe von 15,27% wird vollständig an die Mountain Partners AG verkauft. Damit hält die Mountain Partners AG nun 28,18% an der Gesellschaft. Die Smart Loyalty AG, www.smartloyalty.de, hat sich in den letzten Jahren erfolgreich und profitabel in ihrem Nischenmarkt der Kundenbindungssysteme positioniert und den Kundenstamm kontinuierlich ausgebaut. "Der Verkauf der Smart Loyalty Anteile unterstreicht eine weitere Fokussierung und die Entflechtung von SANDPIPER und Mountain Partners. Gleichzeitig arbeitet die SANDPIPER auf operativer Ebene weiter mit der Smart Loyalty und anderen Unternehmen im Mountain-Netzwerk an konkreten Projekten und Zukunftsthemen," so Frank Steigberger, Direktor der SANDPIPER. Die Smart Loyalty AG mit Sitz in Wiesbaden wurde im Jahr 1999 durch Christian Kranz gegründet und ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Kundenbindungssystemen für mittelständische Unternehmen auf Basis von Smart Cards. Smart Loyalty bietet mit den Eco-Modulen Bonuskarten-Systeme, Gutscheinkarten-Systeme und Wertkarten-Systeme für viele Branchen Lösungen zur Kundenbindung an. Eingesetzt werden Kundenkarten im Fachhandel, bei Filialisten sowie im Online-Handel. Die flexiblen Systeme können eigenständig - ohne zusätzliche Dienstleister - betrieben werden. Die EcoSysteme sind direkt einsetzbare Profisysteme. Sie werden vor Ort bedient und ausgewertet - und sind deshalb auch für jeden bezahlbar. Über SANDPIPER Digital Payments AG SANDPIPER Digital Payments AG, www.sandpiper.ch, ist ein börsenkotiertes Holdingunternehmen mit den Schwerpunkten innovative, digitale und mobile Zahlsysteme sowie Sicherheitsdienst und Technologien. Dazu gehören auch Multiapplikations-Anwendungen wie physischer und logischer Zugang sowie Lösungen und Dienstleistungen für Kundenbindung, Datenanalysen und IT. Das Unternehmen zählt zu den führenden und größten Anbietern von Closed- und Open-Loop Lösungen für Hochschulen, Events, Einzelhandel, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. SANDPIPER ist mehrheitlich an den Gesellschaften InterCard AG Informationssysteme, IDpendant GmbH, Multicard NL B.V., Ergonomics AG beteiligt. Kontakt: email news@sandpiper.ch; Tel: +41-44-7838030; Fax: +41-44-7838040; Website: www.sandpiper.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NQHXHFFBOE Dokumenttitel: SANDPIPER_Smartloyalty Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Sandpiper Digital Payments AG Poststrasse 17 9001 St. Gallen Schweiz Telefon: +41 44 783 80 49 Fax: +41 44 783 80 40 E-Mail: news@sandpiper.ch Internet: www.sandpiper.ch ISIN: CH0033050961 Valorennummer: A0MYNQ Börsen: BX Berne eXchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 756359 11.12.2018 ISIN CH0033050961 AXC0031 2018-12-11/07:01