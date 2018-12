MEIER TOBLER BEABSICHTIGT ZUSAMMENLEGUNG DER LOGISTIKZENTREN UND VERKAUFT IMMOBILIE IN NEBIKON EQS Group-Ad-hoc: Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges MEIER TOBLER BEABSICHTIGT ZUSAMMENLEGUNG DER LOGISTIKZENTREN UND VERKAUFT IMMOBILIE IN NEBIKON 11.12.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nebikon, 11. Dezember 2018 MEIER TOBLER BEABSICHTIGT ZUSAMMENLEGUNG DER LOGISTIKZENTREN UND VERKAUFT IMMOBILIE IN NEBIKON Zusammenle- Meier Tobler plant eine Zusammenlegung der beiden gung der Logistikzentren in den nächsten fünf Jahren. Ein Logistikzen- passendes Grundstück für einen Neubau in der Nähe der tren geplant heutigen Standorte in Däniken und Nebikon wird gesucht. Immobilie in Aus diesem Grund wird die Liegenschaft in Nebikon Nebikon wird verkauft und zurückgemietet. Der Verkaufserlös beträgt für CHF 45 CHF 45 Mio. Die Transaktion sollte bis Ende Jahr Mio. abgeschlossen sein. Für die Liegenschaft in Däniken verkauft befindet sich Meier Tobler in Verkaufsverhandlungen. Resultat Ein Abschluss wird 2019 angestrebt. Der Umsatzrückgang 2018 sollte im Geschäftsjahr 2018 sollte am unteren Ende der oberes Ende kommunizierten Bandbreite bzw. bei rund vier Prozent zu der liegen kommen. Der EBITDA sollte das obere Ende des kommunizier- bisherigen Ausblicks erreichen und rund CHF 28 Mio. ten betragen. Bandbreite erreichen Weitere Auskünfte Meier Termine 31. Dezember 2018 Abschluss des Tobler, Corporate Geschäftsjahres 2018 21. Februar 2019 Communications +41 44 806 49 Medienund Finanzanalystenkonferenz zum 00, group@meiertobler.ch Jahresabschluss 2018 27. März 2019 [1]meiertobler.ch/investoren Generalversammlung 1. http://www.meiertobler.ch/in vestoren Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute über 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Medienmitteilung steht Ihnen auf [1]meiertobler.ch/investoren zur Verfügung. 1. http://www.meiertobler.ch/investoren Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Meier Tobler Group AG Feldstrasse 11 6244 Nebikon Schweiz Telefon: +41 44 806 41 41 Fax: +41 44 806 49 49 E-Mail: group@meiertobler.ch Internet: www.meiertobler.ch ISIN: CH0208062627 Valorennummer: 20806262 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 756331 11.12.2018 CET/CEST ISIN CH0208062627 AXC0032 2018-12-11/07:01