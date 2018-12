The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0PV4 DZ BANK IS.A1076 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JS07 DEKA MTN SERIE 7634 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSZ2 DEKA MTN SERIE 7633 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8064 LDSBK.SAAR IHS.806 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8072 LDSBK.SAAR IHS S.807 BD00 BON EUR N

CA XFRA US53219LAQ23 LIFEPOINT HEALTH 17/24 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1862511729 PLATIN 1426 NTS18/23REG.S BD00 BON EUR N

CA 4TM XFRA AU0000033946 ADVERITAS LTD EQ00 EQU EUR N

CA XFRA AU0000033987 STEMIFY LTD EQ00 EQU EUR N

CA 317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. EQ00 EQU EUR N

CA T6ET XFRA NL0009690221 THINK GLO.EQUITY U.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA TRET XFRA NL0009690239 THINK GLO.RL EST.U.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA TCBT XFRA NL0009690247 THINK IBOXX CORP.BD U.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA TGBT XFRA NL0009690254 THINK IBOXX GOV.BD U.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA VIGB XFRA NL0010273801 THINK IB.AAA-AA GOV.BD UE EQ00 EQU EUR Y

CA TSWE XFRA NL0010408704 THINK SUST.WORLD UCITS EQ00 EQU EUR Y

CA V3ET XFRA NL0010731816 THINK EUROP.EQUITY U.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA VMUS XFRA NL0011376074 THINK MORN.NO.AM.EQ.U.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA VDIV XFRA NL0011683594 THINK MORN.HIGH DIV.U.ETF EQ01 EQU EUR Y

CA LTX XFRA SE0011870195 LIME TECHNOLOGIES EQ01 EQU EUR N

CA 3OS1 XFRA US60040X1037 MILLENDO THERAP. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA XE6D XFRA LU0351545230 NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO FD00 EQU EUR N

CA 0I7C XFRA LU0671501129 SISF GL.DIVI.MAX.ADEOHQF FD00 EQU EUR N