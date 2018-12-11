FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
LCVB XFRA LU1686830065 LIF-L.EUROMTS C.BD.AG.EOA 0.980 EUR
SELD XFRA LU1812092168 LI-L.S.E.S.D30 EOD 0.140 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
LCVB XFRA LU1686830065 LIF-L.EUROMTS C.BD.AG.EOA 0.980 EUR
SELD XFRA LU1812092168 LI-L.S.E.S.D30 EOD 0.140 EUR