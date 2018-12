FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4VE2 HSH NORDBANK MZC 17 14/22 0.000 %

FGUI XFRA DE0009763268 BOERSENAMPEL FDS GLOBAL R 1.692 EUR

XFRA DE000HSH35N6 HSH NORDBANK MZP 5 12/19 0.000 %

AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.110 EUR

M3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.219 EUR

MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.177 EUR

ASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.175 EUR

ENP1 XFRA TREENKA00011 ENKA INSAAT VE SAN. TN 1 0.007 EUR

LYPU XFRA LU0496786905 MUL-LYX.AU.S+PASX200UEDEO 0.780 EUR

LYPS XFRA LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF D-EO 0.200 EUR

LYME XFRA FR0010361675 LYX.HONG KONG(HSI)U.ETF D 0.210 EUR

LYYA XFRA FR0010315770 LYX.MSCI WORLD U.ETF D 1.430 EUR

LYYB XFRA FR0010296061 LYX.MSCI USA U.ETF D 1.780 EUR

LYY5 XFRA FR0010261198 LYXOR MSCI EUR.U.ETF D 0.870 EUR

DJAM XFRA FR0007056841 LYX.D.JON.IN.AV.U.ETF D 2.000 EUR

LYSX XFRA FR0007054358 LYX.EU.ST.50(DR)U.E. D 0.130 EUR

4HL XFRA FR0000052516 VILMORIN+CIE.INH.EO 15,25 1.350 EUR

GO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.018 EUR

NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.053 EUR

XFRA DE000HSH3230 HSH NORDBANK MZC 12 12/19 0.000 %

7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.140 EUR

AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.114 EUR

MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.550 EUR

SIU XFRA US8603721015 STEWART INFO. SERV. DL 1 0.263 EUR

LGQI XFRA LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE DE 1.440 EUR

3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.056 EUR

9DG XFRA SE0006625471 DUSTIN GROUP (PUBL) SK 5 0.300 EUR

2NH XFRA ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 0.050 EUR

DJAD XFRA LU1407890620 MUL-L.IBOX.USD T.10Y+DR D 1.586 EUR

E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.228 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.156 EUR

LMWE XFRA LU1832418773 LIF-L.F.E/N G.D EOD 0.480 EUR

LGWS XFRA LU1598690169 LYX I.-L.MSCIEMU VA. D 0.560 EUR

P5UW XFRA LU0490817821 SQUAD CAP.-SQUAD MAKRO N 1.020 EUR