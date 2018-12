FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US98310WAP32 WYNDHAM DESTINATIONS 2024

RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1

FKJ1 XFRA US67555N2062 OCLARO INC. DL-,01

XFRA US69014Q1013 OVASCIENCE INC. DL-,01

XFRA CA1802661084 CLAREN ENERGY CORP.