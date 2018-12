Eine Rally im späten US-Handel dürfte dem Dax am Dienstag den Weg zu einem Erholungsversuch ebnen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,78 Prozent höher auf 10 704 Punkte. Am Vortag war deutsche Leitindex seine jüngste Talfahrt mit einem Minus von rund anderthalb Prozent fortgesetzt.

Der US-Aktienmarkt hatte sich am Montag nach einem schwachen Start noch ins Plus gerettet. "Einzelne Schnäppchenjäger nutzen die aktuellen Kurse zum Einstieg", konstatierte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. In Asien war daraufhin am Dienstag auch zumindest eine Stabilisierung zu beobachten.

Eine Hängepartie bleibt derweil der britische EU-Ausstieg: Die verschobene Abstimmung im britischen Parlament über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen hält die Märkte weiter im Unklaren. "Vom Brexit bis zum Exit vom Brexit ist alles möglich", sagte Altmann. Unsicherheit sei aber genau das, was Anleger eigentlich am wenigsten wollen./tih/mis

