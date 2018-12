FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Eine Rally im späten US-Handel dürfte dem Dax am Dienstag den Weg zu einem Erholungsversuch ebnen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,78 Prozent höher auf 10 704 Punkte. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex seine jüngste Talfahrt mit einem Minus von rund anderthalb Prozent fortgesetzt. Der US-Aktienmarkt hatte sich zum Wochenstart nach einem schwachen Start noch ins Plus gerettet. "Einzelne Schnäppchenjäger nutzen die aktuellen Kurse zum Einstieg", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. In Asien war daraufhin am Dienstag auch zumindest eine Stabilisierung zu beobachten.

USA: - STABILISIERUNG - Der US-Aktienmarkt hat sich am Montag nach einem schwachen Start noch ins Plus gerettet. Nach der Technologiebörse Nasdaq drehten auch die Standardwerte-Indizes ins Plus, so dass die jüngste Talfahrt erst einmal ein Ende fand. Vor allem bei zuletzt gebeutelten Tech-Schwergewichten wie Facebook und Microsoft griffen die Anleger wieder zu. An der Nachrichtenlage hat sich allerdings nichts Entscheidendes geändert - nach wie vor stehen der Handelsstreit zwischen den USA und China und der nahende Brexit im Fokus.

ASIEN: - STABILISIERUNG - Positive Signale im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben an den Aktienmärkten in Asien am Dienstag für eine erste Stabilisierung gesorgt. Nach den kräftigen Kursverlusten zum Wochenstart zeigten die Märkte vergleichsweise moderate Kursausschläge. China und die USA tauschten sich über das weitere Vorgehen in den Verhandlungen über ein Ende ihres Handelskrieges aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um 0,14 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte hingegen 0,3 Prozent ein.

DAX 10.622,07 -1,54%

XDAX 10.726,02 0,15%

EuroSTOXX 50 3.016,99 -1,36%

Stoxx50 2.781,94 -1,66%

DJIA 24.423,26 0,14%

S&P 500 2.637,72 0,18%

NASDAQ 100 6.682,74 1,05%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 163,14 -0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1367 0,11%

USD/Yen 113,12 -0,14%

Euro/Yen 128,59 -0,03%°

ROHÖL:

Brent 60,11 +0,14 USD

WTI 51,10 +0,10 USD°

