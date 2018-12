Mit dem Versuch einer Stabilisierung oberhalb von 11.000 Punkten ist der DAX grandios gescheitert. Der Bruch der kurzfristigen Unterstützung hat den nächsten Abwärtsschub eingeleitet.

Über einen Zeitraum von fünf Wochen hat der DAX eine Stabilisierung versucht. Die geringe Erholungsdynamik trotz kräftiger Zuwächse in den USA in dieser Zeit lies aber schon Böses ahnen. Jetzt ist auch in Übersee der Bruch wichtiger Unterstützungsmarken zu beobachten, was den DAX mit viel Schwung auf ein neues Jahrestief getrieben hat.

Hintergrund der Misere ist die im Jahr 2018 in Europa kontinuierlich abnehmende Konjunkturdynamik, die sich nun auch mit einem beginnenden Abschwung in den USA nach Trumps Steuer-Sonderkonjunktur paart.

Viele Anleger fürchten eine Rezession, zumal der Brexit als möglicher Strukturbruch erst noch bevorsteht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...