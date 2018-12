FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat aktuell kein Interesse daran, beim Chemieparkbetreiber Currenta aufzustocken. Lanxess ist bei Currenta 40-Prozent-Gesellschafter, und will "das - Stand heute - auch bleiben", sagte Konzernchef Matthias Zachert im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Der Mitgesellschafter Bayer will sich von seiner 60-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an dem Chemieparkbetreiber trennen. Eine Übernahme des Bayer-Anteils wollte Zachert zwar nicht ausschließen, nach seinen Worten ist dies aber nicht die bevorzugte Option. "Bei einer neuen Faktenlage prüfen wir, ob die Ausrichtung noch richtig ist", fügte er hinzu.

Für Lanxess sei die Beteiligung an Currenta insofern wichtig, als dass der Chemiekonzern als Eigentümer in die strategische Ausrichtung seines industriellen Dienstleisters einbezogen sei, erläuterte Zachert. "Die Standorte Leverkusen, Dormagen und Uerdingen, die Currenta betreibt, sind unsere wichtigsten. Hier wollen wir sicherstellen, dass die langfristige Strategie passt."

Im Falle von Bayer hingegen ist der Geschäftsanteil des DAX-Konzerns dreimal so hoch ist wie der Anteil am Service des Chemieparkbetreibers.

