DGAP-Media / 2018-12-11 / 07:20 *Unternehmen: Wayland Group (ehemals Maricann Group Inc.)* *WKN: *A2DQR6 [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 3,00 EUR* *Kursziel langfristig: 5,00 EUR* *Sensations Coup! Einstieg in argentinischen Cannabis Markt - Wayland Group erwirbt über 800 Hektar Anbaufläche!* Heute erreichen uns sensationelle Neuigkeiten unseres Cannabis Top-Picks der kanadischen Maricann Group (WKN A2DQR6) [1]. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1], die sich in Kürze in Wayland Group umbenennen wird, steigt als einer der ersten kanadischen Cannabis Produzenten in den argentinischen Cannabis Markt ein. Mit dem Erwerb einer Anbaufläche von über 819 Hektar, in der für ihre Landwirtschaft bekannte Provinz San Juan, bietet sich für Wayland eine hervorragende Gelegenheit, um vom vor kurzem legalisierten medizinischen Cannabis Markt in Argentinien von Beginn an zu profitieren. Für die Wayland Group (WKN A2DQR6) [1] ist die Akquisition ein Sensations-Coup, da man erneut als einer der ersten kanadischen Cannabis Unternehmen derart im argentinischen Markt präsent sein wird. Der Vorsprung den Wayland bereits gegenüber der Konkurrenz aufbauen kann dürfte entsprechend groß sein. Da Argentinien bisher nur wenige Lizenzen zum Anbau von medizinischem Cannabis erteilt hat, kann Wayland einen großen Marktanteil im Cannabis Sektor für sich beanspruchen. *Beste Voraussetzungen für Cannabisanbau* Die Provinz San Juan, in der die erworbene Anbaufläche liegt, ist aufgrund der klimatischen Voraussetzungen bestens für den Anbau von Cannabis geeignet. Zudem sind dort durch den Bau eines 120 Megawatt Wasserkraftwerks, neu errichtete Straßen und der Verfügbarkeit von hoch qualifizierten Arbeitskräften weitere wichtige Grundbedingungen für den erfolgreichen Aufbau einer Cannabisplantage gegeben. Der Erwerbspreis für diese Akquisition des Anbaugebiets liegt bei lediglich 8,5 Mio. USD, von denen 4 Mio. USD als Stammaktien zu einem Preis von 1,65 CAD ausgegeben werden. Entsprechend zufrieden zeigte sich der Gouverneur der Provinz Sergio Uñac: _"Die medizinische Cannabisbranche ist einer der schnellsten anwachsenden Geschäftsbereiche in der Welt, sowohl durch ihre Bedeutung für den Gesundheitssektor als auch aufgrund der hohen wirtschaftlichen Leistung pro Hektar. Wayland fand aufgrund des Klimas, der stabilen Ökonomie und der Infrastruktur, die San Juan bietet, in unserer Provinz einen idealen Ort."_ *Weitere Milliarden Investitionen in der Cannabis Branche* Viele Unternehmen aus eher klassischen Branchen versuchen von dem immer schneller wachsenden Cannabis Markt zu profitieren. In diesem Jahr investierte bereits der Brauereiriese Constellation Brands (bekannt für Produkte wie z.B. Corona Bier) nicht weniger als 4 Milliarden US-Dollar in das Cannabis-Schwergewicht Canopy Growth (WKN A140Q [2]). *Erst letzte Woche gab auch der früher unter dem Namen Philip Morris bekannte Tabakriese Altria *(WKN 200417) [3] *den Einstieg beim kanadischen Cannabisproduzenten Cronos *(WKN A2DMQY) [4] *für über 1,8 Mrd. USD bekannt.* Weitere Milliarden könnten folgen. Dies ist unserer Meinung nach erst der Anfang eines Investmenttrends, wobei sich auch andere Sparten wie Alkohol, Tabak und Arzneimittel, nach einer Positionierung im weltweiten Cannabissektor umsehen werden. *Wir gehen davon aus, dass auch die Wayland Group *(WKN A2DQR6) [1] *bereits in den Fokus externer Investoren gerückt ist und es durchaus wahrscheinlich ist, dass auch hier ein marktfremdes Unternehmen eine Investition in Milliardenhöhe tätigen wird, was eine um ein vielfaches höhere Bewertung zur Folge hätte!* *Globale Expansion mit Ziel einer weltweiten medizinischen Cannabis Versorgung* Nach Kolumbien (LINK) [5] ist Argentinien bereits die zweite große Investition, die Wayland in Südamerika getätigt hat. All dies geschieht im Zuge einer langfristigen Wachstumsstrategie der Wayland Group (WKN A2DQR6) [1], die das Unternehmen zu einem "Global Player" der Cannabis Branche führen soll. Um dies zu erreichen, investiert das Unternehmen in verschiedene internationale Projekte, die insgesamt zu einer größeren langfristigen Rentabilität führen werden. Die weltweite Legalisierung von Cannabis in Ländern wie der USA oder vielen südamerikanischen Staaten hat gerade erst begonnen. Der weltweite Cannabis Markt wird daher noch um ein Vielfaches des aktuell bestehenden Marktes wachsen. Die Wayland Group hat sich durch sehr intelligente Investitionen bereits hervorragend aufgestellt, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Im europäischen Raum ist man in Ländern wie Deutschland (LINK) [6], Italien (LINK) [7], der Schweiz (LINK) [8] oder dem Vereinigten Königreich (LINK) [9] in aufstrebende Wachstumsmärkte vorgedrungen. Des Weiteren konnte man vor kurzem den ersten Schritt im asiatischen Raum (LINK) [10], mit der Expansion nach Australien vermelden. Der oberste Leitsatz, den sich Wayland auf die Fahnen geschrieben hat, stellt dabei die umfassende Versorgung von Patienten und Verbrauchern mit sicheren Produkten und Verabreichungsformen dar. Ben Ward, CEO der Wayland Group, sagte dazu folgendes: _Wir freuen uns darauf, dieses große globale Projekt zu entwickeln._ _Wir engagieren uns für eine langfristige wirtschaftliche Entwicklung, die unseren globalen Plan unterstützt, um die Lebensqualität durch Cannabis zu verbessern._ *Die Wayland Group *(WKN A2DQR6) [1] *setzt ihre Strategie der globalen Expansion mit dem Erwerb der Anbaufläche in Argentinien konsequent fort. Der Aufbau eines globalen Netzwerks ist unserer Meinung nach genau der richtige Schritt, um erfolgreich für die zukünftige Entwicklung im Cannabis Markt gerüstet zu sein. Die frühzeitige Investition bedeutet gleichzeitig einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. * *Trotz der großen Verunsicherung, die in den letzten Wochen die Cannabisbranche beeinflusst hat, sehen wir aufgrund der letzten positiven Entwicklungen eine zwingende Neubewertung der Aktie.* *Wir gehen davon aus, dass bereits die nächsten Quartalszahlen eine deutliche Steigerung von Umsatz und Gewinn aufweisen werden. Auf dem jetzigen Kursniveau ist die Aktie eine klare Kaufempfehlung.* *Kein Update mehr verpassen - *Anmeldung zum kostenlosen Newsletter! [11] *Cannabismarkt vor erneuter Rally - Jetzt vom Aufschwung des größten Boom Marktes profitieren! Wayland Group bietet sehr gute Einstiegsmöglichkeit!* Nach dem Höhenflug der Cannabisbranche und der Legalisierung von Cannabis in Kanada im Oktober 2018 folgte nun eine gesunde Konsolidierung des Marktes. Überzogene Erwartungen haben trotz gewaltiger Umsatz- und Gewinnzuwächse der Cannabisproduzenten zu einer leichten Delle im aktuellen größten Boom Markt weltweit geführt. Was manche "Analysten" schon zum Abgesang für die gesamte Branche veranlasst hat, bietet cleveren Investoren jetzt noch einmal die Chance sich günstig zu positionieren. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1], die sich in Kürze in Wayland Group umbenennen wird, bietet mit einer Bewertung von gerade mal 250 Mio. CAD im Vergleich zu anderen Produzenten mit Milliardenbewertung noch erhebliches Wachstumspotenzial. In einem Interview mit CEO Ben Ward, können Sie sich von der hervorragenden Entwicklung der Wayland Group, der zukünftigen Strategie sowie der Entwicklung des Cannabismarktes im Allgemeinen, überzeugen. (LINK zum Video) [12] *Cannabisbranche wird weitere Umsatz und Gewinnrekorde aufstellen* Ein Grund, dass sich der anhaltende Cannabis Boom fortsetzen wird, ist die weiter steigende Nachfrage nach der Hanfpflanze. Legalisierungsbestrebungen in Ländern wie der USA oder vielen südamerikanischen Staaten haben gerade erst begonnen. Der weltweite Cannabis Markt wird daher noch um ein Vielfaches des aktuell bestehenden Marktes wachsen. Allein die Tatsache, dass die aktuelle Nachfrage nach Cannabisprodukten in Kanada die Produktionskapazität der Cannabisproduzenten bei weitem übersteigt und es zeitweise schon zu Lieferengpässen kommt, verdeutlicht das enorme Wachstumspotential. *Nicht alle Cannabisproduzenten dürfen auch Cannabis verkaufen* Sehr wichtig zu wissen ist auch, dass nicht alle Unternehmen, die Cannabis produzieren oder in Zukunft produzieren wollen, dieses auch verkaufen dürfen. Nur mit staatlich vergebenen Zertifizierungen und Lizenzen für den Anbau und Verkauf von Marihuana können Produzenten und Händler am Markt aktiv werden. Hier hat die Wayland Group (WKN A2DQR6) [1] durch den Besitz solcher Lizenzen und Zertifizierungen einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Konkurrenten. *Wayland eines der wenigen Cannabis Unternehmen weltweit mit GMP Standard* Wie Ben Ward im Interview anmerkte, ist die Wayland Group (WKN A2DQR6) [1] eines der wenigen Unternehmen weltweit, die gemäß der GMP-Standards (Good Manufacturing Practice, GMP; gute Herstellungspraxis) von der Europäischen Arzneimittelagentur zertifiziert worden sind. Die anderen börsennotierten Unternehmen sind Canopy Growth (WKN A140QA) [2], Aurora Cannabis (WKN A12GS7) [13], Aphria (WKN A12HM0) [14] und Tilray (WKN A2JQSC) [15], also absolute Schwergewichte der Branche. Nur mit dieser Zertifizierung ist ein Export nach Europa erlaubt. Die GMP-Standards gelten als höchste Qualitätssicherung und Qualitätsschutz, die ein Pharmahersteller weltweit erhalten kann. Es ist ein rigoroser

