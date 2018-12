Apple will offenbar heute seinen Bezahldienst Apple Pay hierzulande starten. Der Dienst soll heute morgen freigeschaltet werden. Zu den Partnern gehören unter anderem die Deutsche Bank, die Comdirect, die HypoVereinsbank und die App Boon des Zahlungsdienstleisters Wirecard.



Apple Pay wurde vor vier Jahren in den USA gestartet. In anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien ist der Dienst schon lange verfügbar.



