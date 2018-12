FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis will für das abgelaufene Geschäftsjahr erneut eine höhere Dividende zahlen. Wie der Hamburger MDAX-Konzern mitteilte, will er der Hauptversammlung am 28. Februar 2019 eine Dividende von 1,55 Euro je Aktie vorschlagen. Für das vorangegangene Geschäftsjahr hatte Aurubis 1,45 Euro je Aktie gezahlt nach 1,25 Euro für das Jahr davor.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 steigerte Aurubis das operative Ergebnis auf 329 Millionen von 298 Millionen Euro. "2017/18 war für uns ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr", resümierte Vorstandsvorsitzender Jürgen Schachler. "Wir haben eines der besten operativen Ergebnisse der Unternehmensgeschichte erreicht."

Wie bereits angekündigt, belasten ungeplante Wartungsstillstände an verschiedenen Standorten das Ergebnis des neuen Geschäftsjahres. Für das erste Quartal 2018/19 bezifferte Aurubis diese Belastungen nun mit 25 Millionen Euro. Darüber hinaus dürften geplante gesetzliche Stillstände mit rund 20 Millionen Euro negativ zu Buche schlagen.

