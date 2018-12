Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit Blick auf Neuigkeiten zum Patentstreit mit Qualcomm auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Aussagen des Chipkonzerns, wonach dieser Verkaufsverbote für einige iPhone-Modelle in China erzielt, habe Apple widersprochen, wenn auch wie gewohnt wortkarg, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Die den Aussagen nach betroffenen betroffenen Geräte stehen dem Experten zufolge zudem für maximal drei bis vier Prozent der Konzernumsätze./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

